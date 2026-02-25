Notte di terrore a Ischia | 82enne svegliato dai rumori ladro lo chiude in stanza e fugge con oro e gioielli

Paura nella notte a Forio d’Ischia, dove un uomo di 82 anni è stato vittima di una rapina nella propria abitazione. L’anziano, svegliato da un forte rumore proveniente dalla porta d’ingresso, si è alzato per verificare cosa stesse accadendo, trovandosi davanti un malvivente con il volto travisato, introdottosi in casa con l’intento di rubare. Secondo una prima ricostruzione, il ladro avrebbe spintonato l’anziano e successivamente lo avrebbe chiuso a chiave in una stanza, così da poter agire indisturbato. Il rapinatore ha quindi sottratto oggetti in oro e gioielli, per poi fuggire facendo perdere le proprie tracce. A liberare l’82enne è stato il figlio, giunto poco dopo nell’abitazione. L’uomo ha immediatamente allertato il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Ischia e della stazione di Forio, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per identificare il responsabile e recuperare la refurtiva. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

Leggi anche: Si sveglia in piena notte e trova ladro in casa: anziano chiuso in una stanza mentre il malvivente ruba oro e gioielli

Leggi anche: Fugge a piedi dai carabinieri con cocaina e gioielli d’oro rubati: arrestato

Temi più discussi: Veneto, notte di terrore nelle case popolari: faida rom, palazzo incendiato dopo una lite, 21 feriti tra cui 10 bambini; Notti di paura a Rossano centro storico, auto devastate e terrore diffuso; Arezzo e i colpi in villa, tra ‘coprifuoco’ e terrore dei ladri. Qui siamo tutti nel mirino dei banditi in trasferta; Paulo Fonseca: Ero con De Zerbi in un bunker mentre arrivavano i russi, fu una notte di terrore.

Paulo Fonseca: Ero con De Zerbi in un bunker mentre arrivavano i russi, fu una notte di terroreIl drammatico racconto di Paulo Fonseca sulla fuga dall'Ucraina nel 2022: le ore di terrore chiusi in un bunker sotto le bombe insieme a Roberto De Zerbi ... fanpage.it

Fonseca, la guerra in Ucraina e quella notte di terrore con De Zerbi. L’ex Milan duro su Trump e i MondialiIl dramma della guerra in Ucraina nelle parole di Paulo Fonseca, ex allenatore del Milan: Svegliati dal rumore delle bombe, non ho mai avuto così tanta paura. sport.virgilio.it

Castellammare, terrore nella notte: esplosione in un distributore di benzina. Ipotesi bomba. Articolo nei commenti - facebook.com facebook