Notte di paura ad Avellino estorsione con minacce via videochiamata | 6.600 euro sottratti

Nella notte ad Avellino, un episodio di estorsione si è svolto attraverso una videochiamata, durante la quale due persone hanno minacciato un individuo. Gli aggressori hanno richiesto la consegna di 6.600 euro, usando toni minacciosi e parole dure. La vittima ha ricevuto le richieste durante le ore notturne, con l’obiettivo di ottenere il denaro sotto pressione. L’episodio ha generato paura e preoccupazione tra i residenti della zona.

Una videochiamata nel cuore della notte, due volti ostili sullo schermo e una minaccia netta: consegna i soldi o muori. La vittima ha ceduto, prelevando e versando seimila e seicento euro nelle mani dei suoi aguzzini.La vicenda, ricostruita dai Carabinieri del capoluogo irpino, è approdata.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Estorsione a Seregno: 5000 euro rubati con minacceAl Tribunale di Monza si è svolto il processo contro tre residenti di Seregno, accusati di aver estorto denaro e inflitto lesioni a una vittima di... Rissa tra famiglie rom ad Avellino: dal quartiere all'ospedale, notte di violenza e pauraEpisodio di violenza a San Tommaso: il conflitto nasce tra famiglie rom, poi il caos al pronto soccorso. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Notte di paura al Flaminio: maxi rissa tra venti ragazzi e lancio di bottiglie; Notte di paura a Viadana, 16enne scomparso da casa ritrovato sano e salvo all’alba; Scontro con un'auto, camion in fiamme: notte di paura a Coreno; Dall’esplosione all’arresto: la notte di paura a Volpiano. Notte di paura a Torrevecchia, bomba carta nell'androne di un palazzo: vetrate in frantumi. Indagini sulla malavita di zonaNotte di paura a Torrevecchia. Un ordigno rudimentale è stato lanciato nell'androne di un palazzo in via Paolo Emilio Sfrondati. Non ci sono stati feriti ma gli inquilini si sono precipitati per ... roma.corriere.it Bimbo di 9 anni ferito da un proiettile vagante durante i festeggiamenti di Capodanno: paura ad AversaNotte di paura ad Aversa, nel Casertano, dove un bimbo è stato colpito di striscio a una mano e medicato in ospedale. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? fanpage.it Omicidio nella notte a Monserrato: ucciso un 23enne Notte di sangue a Monserrato, alle porte di Cagliari. Un giovane di 23 anni, muratore e residente a Villacidro, è stato ucciso dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola al petto. Immediato l’interven - facebook.com facebook "Abbiamo preso un fenomeno", la notte di Manchester, il Pallone d'Oro prima degli 'alieni': chi era Kaká #Milan #Kakà #ACMilan #SempreMilan x.com