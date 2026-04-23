Notte di furti | svaligiata la casa di un impiegato mentre è a cena danneggiate e rovistate più auto

Sabato sera, un impiegato di un supermercato di Canicattì è tornato a casa dopo aver cenato fuori, trovando la propria abitazione svaligiata. I ladri hanno rotto una finestra per entrare e hanno portato via diversi oggetti. Inoltre, alcune auto parcheggiate nelle vicinanze sono state danneggiate e rovistate. Nessuna persona è rimasta ferita durante l'episodio, che si è verificato in zona piazza Macaluso.

Una cena fuori e al rientro la casa ripulita. Sabato amaro per un dipendente di un supermercato di Canicattì, vittima di un furto nella propria abitazione in zona piazza Macaluso. I ladri hanno forzato una finestra e sono riusciti a portare via gioielli e denaro, per un valore di diverse migliaia.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Casa svaligiata dai ladri mentre la famiglia è fuori a cena: “Hanno portato via tutti i gioielli”Anzola Emilia (Bologna), 16 febbraio 2026 – «Il nostro balcone affaccia su un parco pubblico: ci sono sempre delle famiglie, bambini che giocano e... Furti e auto danneggiate alla Cittadella universitaria: gli studenti chiedono più controlliIl fenomeno, descritto come ricorrente, soprattutto nelle ultime settimane, sta generando preoccupazione tra chi frequenta quotidianamente la... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Notte di furti: svaligiata la casa di un impiegato mentre è a cena, danneggiate e rovistate più auto; Sorpresa: l’IA prevede il furto della tua auto; Nicolò Zaniolo, furto in casa dell'ex giocatore della Roma: Codardi, magari fossi stato presente; Vetro rotto nella notte negli uffici della Regione: si indaga su un possibile furto. Furto nella notte a Ciampino: ladri picchiano e chiudono in una stanza il cane, poi svaligiano la casaBottino con gioielli per oltre 10mila euro e orologi di lusso, maxifurto a Ciampino: i ladri hanno picchiato il cane di famiglia ... fanpage.it Furto alla Q8 sulla Casarano-Ugento, scardinato il self-service e svaligiata la tabaccheriaNuovo colpo notturno sulla Provinciale 72, i malviventi portano via contanti e sigarette. Indagano i Carabinieri di Casarano. leccenews24.it Delitto nella notte, muratore di 23 anni ucciso con un colpo di pistola al petto - facebook.com facebook "Abbiamo preso un fenomeno", la notte di Manchester, il Pallone d'Oro prima degli 'alieni': chi era Kaká #Milan #Kakà #ACMilan #SempreMilan x.com