Casa svaligiata dai ladri mentre la famiglia è fuori a cena | Hanno portato via tutti i gioielli

I ladri sono entrati in casa mentre la famiglia era fuori a cena, portando via tutti i gioielli. A Anzola Emilia, vicino a Bologna, questa mattina i proprietari hanno scoperto il furto quando sono tornati e hanno trovato la porta forzata. La casa si trova vicino a un parco frequentato da molte famiglie, ma i malviventi sono riusciti a entrare senza essere visti. La polizia sta indagando e ha già ascoltato i vicini.

Anzola Emilia (Bologna), 16 febbraio 2026 – «Il nostro balcone affaccia su un parco pubblico: ci sono sempre delle famiglie, bambini che giocano e residenti che passeggiano con il cane. Pensavamo di abitare in una zona tranquilla, ma evidentemente non lo è». Ladro scavalca recinzione nella fuga e cade: fermato dalla polizia e trasportato all’ospedale Una realtà tranquilla e residenziale, dunque, fino a sabato sera. Quando, tornata a casa da una cena al ristorante, una famiglia non si è accorta di aver ricevuto la visita indesiderata di una banda di ladri, che ha messo a soqquadro l’appartamento, ripulendo tutto ciò che di prezioso e costoso potesse trovare: spariti gioielli e monili d’oro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

