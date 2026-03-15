Spara a un medico fuori dall' ospedale e scappa | è caccia all' uomo nel Milanese

Da milanotoday.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo ha sparato a un medico fuori dalla casa di comunità di Cernusco sul Naviglio, vicino all’ospedale, e successivamente è fuggito. La polizia ha avviato le ricerche per rintracciare il sospetto. Nessuna informazione è stata resa nota sui motivi dell’episodio né sull’identità delle persone coinvolte. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

L'uomo si è presentato davanti alla casa di comunità di Cernusco sul Naviglio, adiacente all'ospedale: ha intercettato un medico e dopo averlo affrontato gli ha sparato con una pistola ad aria compressa Ha sparato a un medico all'esterno della casa di comunità di Cernusco sul Naviglio (hinterland est di Milano), che si trova nei pressi dell'ospedale, poi è scappato e ora è ricercato. La pistola, per fortuna, era finta, pertanto non ci sono stati feriti o danni, ma la paura è stata altissima. È successo sabato 14 marzo, di mattina. Non è ancora chiaro quali siano stati i motivi che hanno portato l'uomo, attualmente non identificato, a presentarsi alla casa di comunità, dove è presente anche il servizio di guardia medica, armato, seppure con un'arma giocattolo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Spara all'auto dell'ex compagna nel giorno di Natale: caccia all'uomo

Abbandonato fuori dall'ospedale con una ferita al petto: morto un uomo, si indagaUn uomo di circa 30 anni è morto dopo essere stato abbandonato fuori dall’ospedale di Magenta (hinterland Ovest di Milano) nella mattinata di...

Aggiornamenti e notizie su Spara a un medico fuori dall'ospedale e...

Discussioni sull' argomento Davanti all’ospedale spara a un medico: la pistola era finta; Lei lo lascia, lui non resiste più la uccide con 2 colpi e poi si spara; Sorprende i ladri in giardino e spara: accusato di tentato omicidio / Foto; Ladri in casa, anziano spara e mette in fuga i banditi mascherati e armati. La Procura: Non c'è stato eccesso di legittima difesa.

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.