Spara a un medico fuori dall' ospedale e scappa | è caccia all' uomo nel Milanese

Un uomo ha sparato a un medico fuori dalla casa di comunità di Cernusco sul Naviglio, vicino all’ospedale, e successivamente è fuggito. La polizia ha avviato le ricerche per rintracciare il sospetto. Nessuna informazione è stata resa nota sui motivi dell’episodio né sull’identità delle persone coinvolte. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

L'uomo si è presentato davanti alla casa di comunità di Cernusco sul Naviglio, adiacente all'ospedale: ha intercettato un medico e dopo averlo affrontato gli ha sparato con una pistola ad aria compressa Ha sparato a un medico all'esterno della casa di comunità di Cernusco sul Naviglio (hinterland est di Milano), che si trova nei pressi dell'ospedale, poi è scappato e ora è ricercato. La pistola, per fortuna, era finta, pertanto non ci sono stati feriti o danni, ma la paura è stata altissima. È successo sabato 14 marzo, di mattina. Non è ancora chiaro quali siano stati i motivi che hanno portato l'uomo, attualmente non identificato, a presentarsi alla casa di comunità, dove è presente anche il servizio di guardia medica, armato, seppure con un'arma giocattolo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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