Ferma medico fuori dall’ospedale e gli spara | caccia all’uomo

Un uomo armato ha aperto il fuoco contro un medico fuori da una casa di comunità a Cernusco sul Naviglio, alle porte della Brianza. L’episodio è avvenuto nella mattina di sabato 14 marzo, quando l’aggressore si è avvicinato all’edificio vicino all’ospedale, entrando armato all’interno. La polizia sta indagando sulla vicenda, mentre si cerca l’autore del gesto.

Episodio gravissimo fuori da una casa di comunità a Cernusco sul Naviglio, alle porte della Brianza. Per motivi ancora da chiarire, nella mattina di sabato 14 marzo un uomo si è recato nella casa di comunità della cittadina dell'hinterland milanese, vicino all'ospedale, è entrato dentro armato - di una pistola poi rivelatasi giocattolo - e poi ha fatto fuoco verso una guardia medica. Come racconta MilanoToday, l'uomo dopo essere entrato dentro alla struttura ha trovato il personale di servizio di guardia medica. Dopo aver affrontato il medico di turno, fuori dalla struttura, ha estratto la pistola e sparato verso il dottore, ferendolo di striscio ad un braccio con un pallino metallico. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Articoli correlati

Spara a un medico fuori dall'ospedale e scappa: è caccia all'uomo nel MilaneseL'uomo si è presentato davanti alla casa di comunità di Cernusco sul Naviglio, adiacente all'ospedale: ha intercettato un medico e dopo averlo...

Abbandonato fuori dall'ospedale con una ferita al petto: morto un uomo, si indagaUn uomo di circa 30 anni è morto dopo essere stato abbandonato fuori dall’ospedale di Magenta (hinterland Ovest di Milano) nella mattinata di...

The Lost City of Cecil B. DeMille (2016) One filmmaker's 30-year quest for cinematic treasure

Approfondimenti e contenuti su Ferma medico

Discussioni sull' argomento Dybala si ferma, l'esito dell'intervento: quanto dovrà stare fuori; Medico fuori servizio salva la vita a un uomo colto da infarto; Napoli, infortunio e fasciatura per Vergara: cos'è successo con il Torino; Provedel si ferma per un infortunio alla spalla: i tempi di recupero e chi sarà il portiere della Lazio.

Ferma medico fuori dall’ospedale e gli spara: caccia all’uomoCome racconta MilanoToday, l'uomo dopo essere entrato dentro alla struttura ha trovato il personale di servizio di guardia medica. Dopo aver affrontato il medico di turno, fuori dalla struttura, ha ... monzatoday.it

Il mio medico ha detto che queste calze migliorano la circolazione. Infatti, da quando le porto, faccio avanti e indietro per casa perché non riesco a stare ferma dal fastidio. Vorrei tanto dormire … dolori ovunque! facebook

Medico del Gom aggredito, la ferma condanna dell’ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri x.com