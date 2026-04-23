Nothing rivoluziona la dettatura | l’IA scrive al posto tuo
Il 23 aprile 2026, un'azienda ha presentato Essential Voice, un sistema di dettatura basato su intelligenza artificiale. Questa tecnologia permette di trasformare il parlato in testi scritti, eliminando esitazioni e parole di riempimento. Il sistema si rivolge a utenti che desiderano velocizzare la trascrizione delle proprie conversazioni o note, offrendo una soluzione automatizzata per la produzione di testi strutturati a partire dal parlato.
? Cosa sapere Nothing lancia il 23 aprile 2026 il sistema di dettatura IA Essential Voice.. La tecnologia trasforma il parlato in testi strutturati eliminando esitazioni e intercalari vocali.. Il 23 aprile 2026, Nothing introduce Essential Voice, un sistema di dettatura basato sull’intelligenza artificiale capace di trasformare il parlato naturale in testi pronti per l’uso immediato. La nuova tecnologia punta a superare i limiti delle trascrizioni tradizionali attraverso un processo di rielaborazione automatica che elimina esitazioni, intercalari e imperfezioni del discorso, restituendo contenuti strutturati con una qualità simile alla scrittura manuale.🔗 Leggi su Ameve.eu
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