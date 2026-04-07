Google AI Edge Eloquent | la dettatura AI che scrive testi perfetti

Google ha reso disponibile su App Store un’app chiamata Google AI Edge Eloquent, progettata per la dettatura di testi utilizzando l’intelligenza artificiale. L’applicazione è gratuita e rivolta agli utenti di dispositivi iOS. Secondo le informazioni diffuse, il sistema permette di scrivere testi in modo preciso e rapido attraverso la voce. Non sono stati forniti dettagli tecnici aggiuntivi sul funzionamento o le caratteristiche specifiche dell’app.

Google ha lanciato su App Store l’applicazione Google AI Edge Eloquent, un sistema di dettatura basato sull’intelligenza artificiale disponibile gratuitamente per gli utenti iOS. Il software arriva sul mercato senza un comunicato ufficiale da parte dell’azienda. L’app sfrutta i modelli Gemma per gestire la tecnologia ASR, ovvero il riconoscimento automatico del parlato, permettendo agli utenti di trasformare la voce in testo in modo efficiente. Una delle caratteristiche principali riguarda la gestione dei contenuti: il programma è capace di eliminare automaticamente i termini di riempimento, come i classici ah o ehm, non appena l’utente attiva le funzioni di stop o pausa. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Google AI Edge Eloquent: la dettatura AI che scrive testi perfetti SwitchBot AI Hub porta l’AI edge nella smart homeLa casa intelligente compie un passo avanti significativo grazie a SwitchBot AI Hub, il primo hub domestico a integrare localmente OpenClaw, un... Google messaggi, basta copiare testi interi: ecco la nuova funzione che fa risparmiare tempoNel flusso incessante della comunicazione digitale, sono i dettagli a fare la differenza. Temi più discussi: Google AI Edge Eloquent: l’app per dettatura offline su iOS; Google Play Store: addio al filtro recensioni per modello; Honor Magic 9 con ARRI cambia i video su Android; Google lancia Eloquent, l'app di dettatura AI che funziona offline. La nuova app Google è la soluzione definitiva per la dettatura vocaleGoogle AI Edge Eloquent è uno strumento di dettatura vocale totalmente gratuito, privo di abbonamenti e senza limiti di utilizzo. gizchina.it Google AI Edge Eloquent: nuova app di dettatura AI, anche offlineDettatura vocale avanzata con l'AI: Google Eloquent arriva su iOS con un selettore per eseguire l'elaborazione in modalità offline. msn.com Google AI Edge Eloquent Google · Google DeepMind AI|npaka @npaka123 x.com