La nostalgia per la lettura di autori come Montale, Verga, Bevilacqua e Calvino si fa nuovamente sentire, sorprendendo senza preavviso. Una sensazione che riporta a momenti di piacere e riflessione, riaccendendo ricordi di pagine sfogliate e parole care. Questa ritrovata emozione si presenta come un evento inatteso, che riporta alla mente esperienze di lettura passate e il desiderio di riscoprirle.

La Vincenzo Calafiore 24 Aprile 2026 Udine F.V.G. Italy La nostalgia della bella lettura, di autori come Montale, Verga, Bevilacqua, Calvino, torna, ed è un tuono a ciel sereno. Oggi il panorama degli scrittori è immenso, tutti scrivono. Personalmente non ho letto nulla di questi autori; sono profondamente legato a certi autori di cui ne ho menzionati alcuni. Rileggendoli oggi, riprovo le stesse identiche emozioni e sensazioni di allora, della prima volta. Addirittura di alcuni, leggendo, mi tornano in mente alcuni passaggi che avevo sottolineato. I miei libri, hanno quasi tutti pagine con sottolineature a matita un mio metodo di studio ai tempi del Liceo Classico, efficace e rispettoso del libro, poiché mi permetteva di evidenziare i concetti chiave senza rovinare le pagine in modo permanente del libro.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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The Nostalgia Paradox

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