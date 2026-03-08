effetto nostalgia per tom cruise

In questa puntata di Tele, Klaus Davi presenta la rubrica dedicata al piccolo schermo, con un focus su Tom Cruise e il suo ruolo in Top Gun: Maverick. Si discute anche di come, secondo alcuni, gli italiani siano generalmente contrari alle guerre, un atteggiamento attribuito a influenze ideologiche di matrice politica. La trasmissione approfondisce queste tematiche senza entrare in analisi o giudizi.

Vi proponiamo Tele.raccomando la rubrica del piccolo schermo a cura di Klaus Davi CHI SALE (Top Gun: Maverick) Sarà forse anche vero che dominati da un’ideologia di matrice catto-comunista gli italiani sono “contro tutte le guerre”. Ma di fronte alla minaccia verso l’Occidente di un regime dittatoriale come l’Iran, che potrebbe pure sganciare una bomba atomica da un momento all’altro, una consistente fetta dell'opinione pubblica ritiene l’intervento preventivo di Usa e Israele sacrosanto. Non sappiamo se i quasi 2 milioni di italiani che venerdì sera su Italia 1 hanno assistito a Top Gun: Maverick si identifichino nel pilota Pete Mitchell interpretato da Tom Cruise ma il dato Auditel ci fa capire che il target giovane (fascia 2535 anni) è cosciente dei rischi che stiamo correndo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

