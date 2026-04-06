La nostalgia della bellezza

La percezione della bellezza può essere ambivalente, a volte portando emozioni contrastanti. In alcuni momenti, incontrare qualcosa di straordinariamente bello non suscita calma o gioia, ma una sensazione di inquietudine. Questo fenomeno viene descritto come una nostalgia della bellezza, dove l’esperienza estetica si trasforma in una percezione complessa e sfaccettata. La riflessione si concentra su come l’estetica possa suscitare sentimenti diversi, oltre la semplice ammirazione.

di Annamaria Spina La bellezza non è sempre una carezza, a volte è una lama molto sottile. vi sono istanti in cui l’incontro con ciò che è straordinariamente bello non genera serenità ma una forma di inquietudine. Un oggetto di design perfetto, un abito iconico esposto in una vetrina, una borsa che sembra incarnare un’idea di eleganza assoluta.ci troviamo davanti a qualcosa che riconosciamo come straordinario e, nello stesso momento, percepiamo una distanza. Non è soltanto una distanza economica.è una distanza più profonda, quasi esistenziale. È come se quella bellezza fosse pensata per un mondo al quale sentiamo di appartenere solo in parte. Questo fenomeno, che potremmo definire “dolore estetico”, non appartiene solo alla filosofia o alla psicologia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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NOSTALGIA DELLA BELLEZZA Introduzione di Alessandra Redaelli

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Nostalgia della Bellezzadal lunedì al venerdì, dalle ore 14:30 alle ore 17:00, per tutta la durata dell’esposizione, con ulteriore apertura straordinaria sabato 07 marzo dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00. exibart.com

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Simone Inzaghi compie 50 anni: "Italia Nessuna nostalgia" x.com