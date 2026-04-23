Norvegia punta al futuro | il fondo sovrano sfida i mercati con SpaceX

Il fondo sovrano norvegese sta considerando di investire nel capitale di SpaceX, la società aerospaziale fondata da un imprenditore noto per le sue innovazioni nel settore spaziale. La decisione fa parte di una strategia più ampia di diversificazione degli investimenti e di espansione nel settore tecnologico e spaziale. Al momento, il fondo sta valutando attentamente questa possibile operazione, senza aver ancora concluso accordi ufficiali.

? Cosa sapere Il fondo sovrano norvegese Norges Bank valuta l'ingresso nel capitale della società SpaceX.. L'operazione segna il passaggio del capitale petrolifero verso gli asset privati della Space Economy.. Il Government Pension Fund Global della Norvegia ha avviato una valutazione formale per un possibile ingresso nel capitale di SpaceX, segnando una svolta storica per il fondo sovrano più grande al mondo verso l’investimento in asset privati. La decisione, che sta emergendo attraverso indiscrezioni, vede i gestori di Oslo analizzare la solidità dei flussi di cassa dell'azienda guidata da Musk e la sua posizione dominante nel settore dei lanci satellitari e della connettività globale tramite Starlink.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Norvegia punta al futuro: il fondo sovrano sfida i mercati con SpaceX Notizie correlate Torino, D’Aversa punta al record: futuro e sfida per il tricoloreIl tecnico del Torino, Roberto D’Aversa, ha delineato le prospettive per il futuro della squadra in un momento cruciale che vede l’obiettivo salvezza... Montalenghe, Grosso sfida il futuro: punta al 4° mandato civicoIl di Montalenghe si sta delineando con precisione in vista delle consultazioni amministrative fissate per il 24 e il 25 maggio prossimi. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: 02-05/04/2026 - INFERNO FESTIVAL 2026 @ Rockefeller - John Dee - Oslo (Norvegia); Il Milan punta su Sorloth per rinforzare l'attacco.