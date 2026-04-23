Il ministro della Giustizia ha affermato che le mazzette, anche di piccola entità, possono essere paragonate al consumo di droga di modesta entità. Ha sottolineato che, in presenza di somme contenute, si può parlare di tenuità o di modestia anche nel caso di tangenti. Le sue dichiarazioni sono state fatte nel contesto di un intervento pubblico sui reati di corruzione e sulle definizioni di entità delle mazzette.

“Se si parla di tenuità o di modesta quantità persino della droga, non sarà una bestemmia parlare di modestia anche di cosiddette mazzette”. Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio ieri, mercoledì 22 aprile, durante il question time alla Camera, rispondendo a un’interrogazione del Movimento 5 Stelle. Il guardasigilli ha usato l’espressione “modestissime mazzette” nel suo ultimo libro (dal titolo “Una nuova giustizia”, pubblicato con Guerini e Associati) per scagliarsi contro l’uso dei trojan nelle indagini per corruzione. “La corruzione non può essere minimizzata parlando di ‘modestissime mazzette’, come ha fatto lei, ministro, o lasciando al suo posto chi viene rinviato a giudizio per corruzione, come l’assessore siciliana Amata”, attacca a Montecitorio la capogruppo del M5S in Commissione Giustizia Valentina D’Orso.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Nordio: “Le mazzette sono come il consumo di droga, possono essere di modesta entità”

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