Nordio | No a reintroduzione reato di abuso di ufficio Parlare di modeste mazzette non è bestemmia

(Adnkronos) – "La risposta sull'introduzione del reato di abuso di ufficio è nettamente negativa". Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio, oggi al question time alla Camera dei deputati, rispondendo a una interrogazione sulle iniziative volte a reintrodurre il reato di abuso di ufficio anche al fine di evitare procedure di infrazione in ambito europeo. "Noi. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Notizie correlate

Leggi anche: “L’abuso d’ufficio è un reato grave”: Bruxelles sconfessa Nordio

Leggi anche: L'Italia deve reintrodurre il reato di abuso d'ufficio: Fratelli d'Italia vota contro Nordio in Europa

Approfondimenti e contenuti

Si parla di: Appello vietato contro le assoluzioni: la legge Nordio finisce alla Corte Costituzionale.

Abuso d'ufficio, nessun passo indietro di Nordio: Nettamente contrario alla reintroduzioneSulla reintroduzione dell'abuso d'ufficio la risposta è nettamente negativa. Noi abbiamo dimostrato all'Europa, anche in base alla recente sentenza della Corte Costituzionale, che sta nella ... iltempo.it

Riforma Nordio, perché voterò noC’è un modo facile di parlare di giustizia: ridurre tutto a uno slogan, alimentare la sfiducia, promettere soluzioni drastiche a problemi complessi. E poi c’è il modo serio: riformare con equilibrio, ... huffingtonpost.it