Dopo la sconfitta a Madrid, il tennista italiano ha dichiarato di non aver più avuto problemi fisici, ma ha anche ammesso che la sua situazione va oltre. La sua performance recente riflette una crisi più profonda, che coinvolge aspetti diversi rispetto a quelli strettamente legati al corpo. La valutazione delle sue sfide attuali si concentra sulla sua capacità di competere ai livelli di prima.

C’è un momento, nello sport, in cui il risultato smette di essere solo un numero e diventa un segnale. La sconfitta di Madrid, al primo turno contro il ventenne croato Dino Prizmic, è questo per Matteo Berrettini: non solo un’altra uscita prematura, ma il punto in cui la classifica certifica ciò che da mesi si avverte. L’uscita dalla top 100 non è una caduta improvvisa, ma la fotografia di una discesa lenta, fatta di stop, tentativi e ripartenze solo parziali. A Madrid il campo ha raccontato una situazione complessa per l’ex numero uno italiano. Un servizio meno incisivo del solito, un diritto che non sfonda, e soprattutto una fragilità che non è soltanto tecnica.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Non sono più in grado di competere": dentro la crisi di Berrettini

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Il turning point della carriera di Matteo Berrettini è stato quel maledetto Wimbledon 2022: arrivava da favorito, dopo la finale 2021, e invece subito ritiro causa Covid. Uno dice: poco male, rimedierò, ci saranno altre occasioni. Ma non ci sono più state. Così è la x.com