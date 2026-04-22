Matteo Berrettini è stato eliminato al primo turno di un torneo a Madrid, dove era entrato con una wild card. Con la classifica che lo colloca al numero 92 del ranking ATP, l’italiano è stato sconfitto dal croato Prizmic, che ha vinto l’incontro in due set. Dopo la sconfitta, Berrettini ha dichiarato di non sentirsi in grado di competere ai livelli richiesti. Ora si trova fuori dalla top-100 del ranking ATP.

Esce subito di scena Matteo Berrettini dal torneo Atp 1000 di Madrid. L’azzurro, numero 92 Atp, in tabellone con una wild card, è stato battuto all’esordio dal croato Dino Prizmic, n. 87 al mondo e proveniente dalle qualificazioni, in due set con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e 39 minuti. Una prestazione sconsolante, soprattutto dal punto di vista della tenuta mentale, per il romano, che con questa sconfitta uscirà per la prima volta in due anni dalla top 100. Il primo a rendersene conto è stato lui stesso, con un pesante sfogo all'indirizzo del suo angolo nel bel mezzo della partita contro Prizmic, classe 2005, un giocatore comunque in rampa di lancio.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Madrid, eliminazione amara per Berrettini: "Non sono in grado di competere". È fuori dalla top-100

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