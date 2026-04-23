Non solo Solovyev anche in Italia non si risparmiano gli insulti a Meloni

Da iltempo.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi giorni, sono stati riportati diversi episodi in cui figure pubbliche italiane si sono rivolte alla presidente del consiglio con parole offensive. Questi insulti sono emersi sui social e in alcune dichiarazioni pubbliche, creando un eco mediatico che coinvolge anche personalità di altri Paesi. La questione si inserisce in un clima di polemiche e tensioni politiche che coinvolgono più attori, senza che siano state ancora adottate misure ufficiali per fermare il fenomeno.

Non si illuda Vladimir Solovyev. Non è l'unico al mondo a replicare a Giorgia Meloni ricorrendo agli insulti. Lo ha preceduto nel tempo anche il compagno francese Jean-Luc Mélenchon, che ha più volte espresso giudizi fortemente critici nei confronti della nostra premier, contribuendo a una narrazione politica particolarmente conflittuale. È una triste abitudine che alle nostre latitudini conosciamo da almeno quattro anni. Da estremisti rossi in piazza a leoni da tastiera ma anche da sperimentate personalità che dovrebbero fare attenzione alle parole ne abbiamo sentite di tutti i colori. La presidente del Consiglio è stata bersaglio anche in Italia delle contumelie peggiori, ma solo ora si insorge contro chi le pronuncia dall'estero.🔗 Leggi su Iltempo.it

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