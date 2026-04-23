Negli ultimi giorni, sono stati riportati diversi episodi in cui figure pubbliche italiane si sono rivolte alla presidente del consiglio con parole offensive. Questi insulti sono emersi sui social e in alcune dichiarazioni pubbliche, creando un eco mediatico che coinvolge anche personalità di altri Paesi. La questione si inserisce in un clima di polemiche e tensioni politiche che coinvolgono più attori, senza che siano state ancora adottate misure ufficiali per fermare il fenomeno.

Non si illuda Vladimir Solovyev. Non è l'unico al mondo a replicare a Giorgia Meloni ricorrendo agli insulti. Lo ha preceduto nel tempo anche il compagno francese Jean-Luc Mélenchon, che ha più volte espresso giudizi fortemente critici nei confronti della nostra premier, contribuendo a una narrazione politica particolarmente conflittuale. È una triste abitudine che alle nostre latitudini conosciamo da almeno quattro anni. Da estremisti rossi in piazza a leoni da tastiera ma anche da sperimentate personalità che dovrebbero fare attenzione alle parole ne abbiamo sentite di tutti i colori. La presidente del Consiglio è stata bersaglio anche in Italia delle contumelie peggiori, ma solo ora si insorge contro chi le pronuncia dall'estero.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Non solo Solovyev, anche in Italia non si risparmiano gli insulti a Meloni

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