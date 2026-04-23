Non solo Motta | da Duckadam al n1 ministro | quando ai rigori il portiere è insuperabile

Durante una semifinale di coppa nazionale, il portiere di una squadra ha effettuato quattro parate decisive ai rigori contro l’Atalanta, consolidando la sua reputazione di elemento insuperabile nei momenti chiave. Questi interventi rappresentano le ultime di una lunga serie di parate memorabili, iniziata circa quarant’anni fa con un portiere di una squadra romena. Il suo nome è riconosciuto per le prestazioni eccezionali in partite decisive, diventando un punto di riferimento tra gli estremi difensori.

A fine partita l’adrenalina è scesa di colpo ed Edoardo Motta, ventuno anni, è scoppiato a piangere: come dargli torto, se quattro mesi fa giocava in Serie B e ora si ritrova uomo-copertina di una semifinale di Coppa Italia. Con un’impresa storica: quattro rigori parati (su cinque) nella sequenza finale contro l’Atalanta, una galleria di opere d’arte che vale alla Lazio il biglietto per l’ultimo atto dell’Olimpico. Non solo: Motta si è appena unito a un club ristrettissimo. Dal celeberrimo Duckadam all’eroe del Psg, Safonov, dai miracoli di Ronwen Wiliams ai segreti dell’irlandese Ciaran Kelly, ecco chi ha parato quattro rigori in una serie finale.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Non solo Motta: da Duckadam al n.1... ministro: quando ai rigori il portiere è insuperabile

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#Motta eroe #Lazio e rimpianto #Juve: chi lo ha svenduto, a quale cifra e la situazione portieri oggi x.com

Edoardo Motta davanti a quei rigori non era solo un portiere. Era un ragazzo con il cuore che batteva fortissimo, con tutto il peso addosso… e la capacità di restare lì, presente, lucido. Parata dopo parata. Emozione dopo emozione. Fino a diventare qualcosa c - facebook.com facebook