Il 21enne portiere della Lazio ha messo a segno una prestazione eccezionale durante la partita contro l’Atalanta, parando quattro su cinque rigori e contribuendo alla qualificazione della squadra alla finale di Coppa Italia contro l’Inter. La sua performance ha attirato l’attenzione per la capacità di neutralizzare i calci dagli undici metri e per il ruolo decisivo nel risultato finale. La partita si è conclusa con la squadra biancoceleste che ha ottenuto il passaggio del turno.

Una vera e propria impresa, unica (o quasi): il 21enne portiere della Lazio, Edoardo Motta, consente alla Lazio di giocarsi la finale di Coppa Italia con l’Inter grazie alle sue quattro straordinarie parate su cinque calci di rigore neutralizzando gli avversari dell’Atalanta. Le lacrime di Motta. A parte Raspadori, il talento italiano ha respinto i tiri dal dischetto di Scamacca, Zappacosta, Pasalic e De Ketelaere. “Scusatemi, sono molto emozionato, non mi era mai successa una cosa del genere. Dedico questa serata a tutti, a chi mi conosce, ai tifosi, davvero a tutti”, ha dichiarato Motta commosso ai microfoni di Mediaset al termine della sua impresa personale.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Edoardo Motta: chi è il portiere dei record che ha parato 4 rigori

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