L'allenatore sta valutando varie opzioni per il futuro, oltre alla sua attuale posizione. Secondo fonti di stampa, si sta interessando ad altri club di Serie A, oltre a quello con cui ha un contratto in corso. La situazione sembra essere in evoluzione, con incontri e valutazioni in corso. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora comunicata, ma le voci circolano con insistenza tra gli addetti ai lavori.

Il Corriere della Sera aggiunge un elemento nuovo al valzer delle panchine che ruota intorno a Conte e al Napoli. Il tecnico leccese non guarda solo in direzione della Nazionale — dove i tempi restano lunghi, perché serviranno ancora settimane prima che si definisca il presidente della Figc e quindi il ct dopo le dimissioni di Gattuso. Conte, scrive il quotidiano, «si guarda attorno» e guarda alla Serie A. Le domande che si pone sono precise: «A Roma resterà Gasperini? Al Milan Allegri è veramente blindato?». È un passaggio significativo. Significa che l’orizzonte di Conte non si limita alla panchina azzurra, che resta un’ipotesi concreta ma dai tempi incerti.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Non solo la Nazionale: Conte si guarda intorno e valuta altre panchine in Serie A

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