Negli ultimi giorni si parla con insistenza di un possibile ritorno di Antonio Conte sulla panchina della Nazionale italiana di calcio. Il nome dell’ex allenatore di club di alto livello viene spesso citato come il candidato più credibile per sostituire l’attuale tecnico. La società calcistica ha avviato le procedure di ricerca, ma al momento non ci sono comunicazioni ufficiali o conferme sul futuro incarico.

Antonio Conte è sempre più al centro dei nomi per l’incarico di commissario tecnico della Nazionale italiana. Gli Azzurri saranno guidati ad interim da Silvio Baldini, ct dell’Under 21, nelle due amichevoli di giugno contro Grecia e Lussemburgo. Per il futuro bisognerà attendere prima la nomina del nuovo presidente Figc; se dovesse essere Malagò, la sua amicizia con De Laurentiis potrebbe essere decisiva. Conte in Nazionale, per la Serie A è l’uomo giusto. Tuttosport scrive: Il ticket Malagò-Lega Serie A, benedetto da Aurelio De Laurentiis, sembra rappresentare il miglior viatico per rivedere Antonio Conte sulla panchina della Nazionale (e nelle parole del presidente del Napoli circa la differenza di vedute sulla presenza dei tifosi in ritiro c’è chi ha visto un altro indizio sull’addio, ormai prossimo, dell’allenatore). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Per la Serie A solo Conte può risollevare la Nazionale

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