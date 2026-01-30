La Juventus sta cercando alternative a Mingueza, spostando l’attenzione in Spagna, Germania e Olanda. La società sta valutando diversi profili per rinforzare la difesa, senza affidarsi solo alle trattative con il Genoa per Norton Cuffy. Intanto, l’Inter si muove approfittando dello stallo tra i nerazzurri e il Genoa, che non riescono a trovare un accordo sulle richieste economiche. La situazione resta aperta e le prossime settimane potranno chiarire meglio le scelte di mercato di entrambe le squadre.

Norton Cuffy Inter, Juve in stallo col Genoa per le richieste economiche: i nerazzurri ne approfittano. Ottolini valuta le alternative in prestito. La caccia al rinforzo per la fascia destra si sta trasformando in un vero e proprio rebus di mercato per la dirigenza della Juventus. Quella che fino a poche ore fa sembrava l'operazione principale, ovvero l'acquisizione di Brooke Norton-Cuffy, è finita improvvisamente in stand-by. Il Genoa, forte dell'interesse di più club, ha dettato condizioni economiche severissime: per lasciar partire il laterale inglese serve un'offerta non inferiore ai 20 milioni di euro.

© Juventusnews24.com - Norton Cuffy Inter, la Juve valuta le alternative: non solo Mingueza, si guarda in Spagna, Germania ed Olanda. Di chi si tratta

Sul mercato della Juventus, cresce l’interesse per Norton-Cuffy, valutato circa 20 milioni dal Genoa.

L’Inter ha deciso di cambiare rotta e punta ora su Norton-Cuffy, giovane difensore del Genoa.

