Non solo il ' cubo nero' c' è pure la maxi antenna bianca che copre il Duomo FOTO
A Firenze, oltre al controverso 'cubo nero' che si staglia contro il cielo notturno, si trova anche una grande antenna bianca che copre il Duomo. La procura ha aperto un fascicolo di inchiesta che riguarda più persone coinvolte, mentre il centro storico si presenta con queste strutture che attirano l’attenzione di tecnici e cittadini. La presenza delle due installazioni ha generato discussioni sulla loro collocazione e impatto visivo.
Non c'è solo il 'cubo nero' a turbare la notte di molti tecnici (numerosi sono gli indagati nel fascicolo aperto dalla procura) e lo skyline fiorentino. L'ultimo caso, portato alla ribalta questa mattina dal Corriere Fiorentino, è quello dell'antennone sui tetti di viale Belfiore. Un maxi.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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