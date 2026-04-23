Antenna bianca oscura il Duomo | polemica a Firenze botta e risposta tra Soprintendenza e Comune

A Firenze si torna a discutere di problematiche legate all’estetica del centro storico, questa volta a seguito di un’antenna bianca installata nelle vicinanze di un importante monumento. La Soprintendenza ha espresso preoccupazioni sulla sua presenza, mentre il Comune ha risposto evidenziando le autorizzazioni ottenute. La vicenda ha suscitato diverse reazioni tra cittadini e rappresentanti delle istituzioni, alimentando un dibattito sulla tutela del patrimonio e le eventuali modifiche all’area.

Firenze, 23 aprile 2026 – Dopo il Cubo nero, a Firenze esplode un’altra polemica sul panorama del centro. Questa volta a causare la bufera è il ripetitore del segnale telefonico posizionato sul tetto di un edificio in viale Belfiore. L’antenna, un grosso cilindro di colore bianco, sarebbe più larga delle altre e oscura in parte la vista della Cupola del Duomo e di quella della basilica di San Lorenzo. La soprintendente Ranaldi: “Dimensioni esagerate, l’autorizzazione è stata rilasciata”. “Effettivamente le dimensioni” del ripetitore "sono esagerate ", ma "l’autorizzazione paesaggistica è stata rilasciata. E quindi adesso non è semplice", ha commentato Antonella Ranaldi, soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio di Firenze interpellata oggi a margine di un evento.🔗 Leggi su Lanazione.it

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