Non sa di cosa parla Attacco shock a Mattarella e all’Italia esplode la polemica

Nel giorno della Festa della Liberazione, il presidente della Repubblica ha ribadito il valore del ripudio della guerra, facendo un intervento pubblico che ha suscitato reazioni e polemiche. Durante il suo discorso, sono state rivolte critiche rivolte al suo intervento e a ciò che rappresenta per il Paese. Un commento shock ha accusato il presidente di ignorare alcuni aspetti fondamentali, scatenando un acceso dibattito pubblico e politico.

Nel giorno dedicato alla Festa della Liberazione, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rilanciato uno dei cardini della Costituzione italiana: il ripudio della guerra. Un richiamo che arriva in un contesto internazionale segnato da conflitti e instabilità crescente, e che assume anche un evidente valore politico e simbolico. Nel corso della cerimonia al Quirinale con le associazioni combattentistiche e partigiane, Mattarella ha ricordato che la Repubblica nasce da valori precisi: “ Libertà, giustizia, pace, democrazia ”, definiti “espressione della Resistenza all’oppressione nazifascista” e fondamento stesso dello Stato italiano.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Non sa di cosa parla”. Attacco shock a Mattarella e all’Italia, esplode la polemica Notizie correlate Leggi anche: Dopo Meloni Solovyev attacca Mattarella: «Non sa di cosa parla». L’invettiva del filo-Putin “Un ped*** e un criminale”. Attacco shock dall’Italia a Trump, esplode il caso negli UsaScoppia la polemica a Landriano, piccolo comune della provincia pavese, dopo le dichiarazioni del sindaco Roberto Aguzzi contro il presidente degli... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: I dubbi del Quirinale sul decreto Sicurezza. Mantovano da Mattarella; Dl sicurezza, Mattarella avverte: così non lo firmo; La destra non sa che fare con il dl Sicurezza: dopo il no di Mattarella ora pensa a un nuovo decreto; L'altolà di Mattarella su sicurezza e remigrazione: Così non va, il decreto cambi. I 45 minuti di Mantovano al Colle per evitare lo scontro istituzionale. Il presentatore filo-Putin Solovyov attacca Mattarella: Russia Terzo Reich? Non sa di cosa parlaDopo le parole contro la premier Giorgia Meloni tira in causa il Presidente della Repubblica, l'ex ministro degli Esteri Luigi Di Maio e i leader Ue ... msn.com Dopo Meloni Solovyev attacca Mattarella: «Non sa di cosa parla». L’invettiva del filo-PutinDurante la puntata Appello all’Italia – finanziatori del nazismo, il conduttore ha rivolto dure accuse anche agli italiani: «Voglio che conoscete la vergogna dei vostri nonni e bisnonni, venuti su q ... msn.com la Repubblica. . Al Quirinale il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato gli esponenti delle Associazioni combattentistiche e d’Arma per la festa della Liberazione del 25 prile. Nell’occasione ha criticato la prevalenza della forza sul diritto. "Il - facebook.com facebook Piena solidarietà al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per gli attacchi della propaganda russa. Le parole di Vladimir Solovyov sono gravi e inaccettabili. Colpire il Capo dello Stato significa colpire l'intero Paese. Da respingere senza esitazioni. x.com