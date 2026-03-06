A Landriano, un piccolo comune della provincia pavese, si è acceso il dibattito pubblico dopo le dure dichiarazioni del sindaco Roberto Aguzzi, che ha definito il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il premier israeliano Benjamin Netanyahu con parole molto forti. La vicenda ha suscitato reazioni e discussioni tra i residenti e sui social media, mentre le autorità locali stanno valutando come rispondere alle polemiche.

Scoppia la polemica a Landriano, piccolo comune della provincia pavese, dopo le dichiarazioni del sindaco Roberto Aguzzi contro il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Nel suo discorso Aguzzi non ha usato mezzi termini, parlando di una guerra scatenata da “due guerrafondai” e definendo Trump e Netanyahu responsabili dell’escalation militare in Medio Oriente. Le dichiarazioni hanno immediatamente scatenato la reazione dell’opposizione in Consiglio comunale. I consiglieri di minoranza Elisa Papini e Dario Civardi hanno espresso forte preoccupazione per le possibili conseguenze diplomatiche e legali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Un ped*** e un criminale”. Attacco shock dall’Italia a Trump, esplode il caso negli Usa

Trump diminuisce i vaccini ai bambini: svolta shock negli UsaMeno dosi, nuovo modello ispirato alla Danimarca e scontro durissimo con comunità scientifica e Stati democratici.

«Siamo in balia di un pedofilo e un criminale…» il sindaco Pd spara a zero su Trump e Netanuahu: il caso finisce al consolato Usa – Il videoRoberto Aguzzi, sindaco Pd di Landriano nel Pavese, si è lanciato in una durissima invettiva contro il presidente americano Donald Trump e il premier...

Attacco di Stati Uniti e Israele contro Iran, Teheran lancia missili verso basi Usa