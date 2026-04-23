Dopo Meloni Solovyev attacca Mattarella | Non sa di cosa parla L’invettiva del filo-Putin

Vladimir Solovyev, noto commentatore russo vicino al governo di Mosca, ha rivolto delle dure critiche al presidente della Repubblica italiana, dichiarando che non conosce i dettagli di certe questioni. La sua invettiva si inserisce in una serie di attacchi rivolti all’Italia, con un tono che riflette le posizioni filoputiniane. La polemica si è scatenata nel giorno successivo a dichiarazioni pubbliche del presidente della Repubblica.

Nuovo giorno, nuova accusa. E sempre all’Italia. Stavolta nel mirino del propagandista russo, fedelissimo di Putin, Vladimir Solovyev, è finito il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Durante la puntata Appello all’Italia – finanziatori del nazismo, il conduttore ha criticato le dichiarazioni del Capo di Stato e pure dell’ex ministro degli Esteri Luigi Di Maio, sostenendo che «non capiscono di cosa parlano». «Ricordatevi le affermazioni dei vostri politici in carica: quando un vostro politico, come un ministro, dice del comandante supremo che “è peggio di un animale”, quando il vostro presidente paragona il nostro Paese al Terzo Reich non capite di cosa parlate ».🔗 Leggi su Open.online

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