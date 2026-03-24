L' ultima intervista | Non ho ancora superato la morte di mio figlio La polemica con Elodie? Non sapevo chi fosse

In un'intervista recente, l'intervistato ha commentato di non aver ancora superato la perdita di suo figlio. Ha inoltre affermato di non conoscere la cantante coinvolta in una polemica, dichiarando di non sapere chi fosse. Durante l'intervista al Corriere, ha anche rivelato di aver raggiunto i 90 anni mantenendo uno stile di vita considerato molto poco salutare.

Gino Paoli, uno dei più grandi cantautori italiani, è morto: aveva 91 anni. Ripubblichiamo l’ultima intervista apparsa sul Corriere, firmata da Aldo Cazzullo e pubblicata il 28 luglio 2025. DAL NOSTRO INVIATOGENOVA - Gino Paoli va per i novantuno. Sua suocera Leda, che ha due anni più di lui ed è di Modena, ha preparato le tagliatelle. A tavola ci sono la moglie, Paola, e la figlia che Gino ha avuto da Stefania Sandrelli, Amanda. Padre e figlia hanno gli stessi occhi. «Tutte le volte che andavo da Maurizio Costanzo — racconta lei —, scoppiava a ridere. Poi diceva: “Non ti offendere Amanda, ma quando ti guardo mi sembra di vedere Gino Paoli con la parrucca”». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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