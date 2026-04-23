L’atrofia vaginale è una condizione che può causare bruciore, secchezza, fastidio durante i rapporti e irritazioni ricorrenti. Non è considerata solo un problema legato all’età e può essere trattata. Molte donne ignorano i sintomi, pensando siano normali con il passare degli anni, ma esistono opzioni terapeutiche disponibili. La consapevolezza sulla condizione sta crescendo, portando a un’attenzione maggiore su questa problematica.

B ruciore, secchezza, fastidio nei rapporti, irritazione ricorrente: spesso vengono considerati “normali con l’età”. Ma non è così. E soprattutto, non bisogna conviverci in silenzio.Ci sono sintomi che molte donne tendono a minimizzare. Un po’ per imbarazzo, un po’ perché li considerano inevitabili, un po’ perché pensano che “sia normale dopo la menopausa”. Tra questi, uno dei più frequenti è l’atrofia vaginale, oggi più correttamente definita all’interno della sindrome genito-urinaria della menopausa. Un nome tecnico per indicare un problema molto concreto: i tessuti vaginali e vulvari, nonché l’uretra e la vescica, con il calo degli estrogeni diventano più sottili, fragili e meno elastici, perdendo quella protezione che costituisce una barriera contro il passaggio di batteri di origine intestinale.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Non è solo un problema di età: l’atrofia vaginale si può trattare. Tutto quello che c’è da sapere

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