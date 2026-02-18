Andrea costretto a spendere 800 euro al mese per curare il figlio | Dobbiamo scegliere tra mangiare pagare le bollette o le terapie Aiutatemi
Andrea si trova a spendere 800 euro al mese per le cure del figlio, un ragazzo con disabilità grave. La sua famiglia fatica a coprire tutte le spese: deve scegliere tra mangiare, pagare le bollette o le terapie. La mamma chiede aiuto, perché la situazione diventa sempre più difficile. Il bambino ha una diagnosi di ritardo psicomotorio grave, riconosciuta con legge 104 comma 3.
Mesola, 18 febbraio 2026 – “ Ho un figlio disabile, legge 104 comma 3, diagnosi: grave ritardo psicomotorio. Siamo alla quarta indagine genetica, ma ancora non si sa quale possa essere la causa. L’unica cosa certa è che il bimbo ha continuamente bisogno di terapie dal punto di vista psicomotorio, che dovrebbero essere erogate dal servizio di Neuropsichiatria Infanzia Adolescenza di Codigoro. Lancio un appello alla politica regionale, affinché mi aiutino a dare continuità alle terapie di mio figlio, che vengono erogate con troppa poca frequenza". “Ho un’uveite”. Ma è altro: trovata la malattia genetica Il padre costretto a spendere 800 euro al mese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
