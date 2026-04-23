Non cambia il tabellone di Jannik Sinner a Madrid | si salva il rimonta l’ultimo che gli ha strappato un set

Da oasport.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di vigilia dell’esordio di Jannik Sinner al Masters di Madrid, il tabellone rimane invariato rispetto alla giornata precedente. Sinner si è salvato da una rimonta che gli ha portato via un set, ma il suo posizionamento nel torneo non ha subito modifiche. La partita di debutto è prevista per venerdì 24 aprile, mentre i dettagli sul percorso nel torneo saranno definiti dai prossimi incontri.

Giornata di vigilia per Jannik Sinner, che venerdì 24 aprile farà il proprio esordio al Masters 1000 di Madrid: il numero 1 del mondo tornerà in campo dodici giorni dopo il trionfo al Masters 1000 di Montecarlo e si cimenterà sulla terra rossa della capitale spagnola, dove lo attenderà il francese Benjamin Bonzi. Il fuoriclasse altoatesino partirà con tutti i favoriti del pronostico contro un avversario al di fuori della top-100 del ranking ATP e proveniente dalle qualificazioni, ma dovrà stare attento a non sottovalutarlo, considerando anche le particolari condizioni di altitudine che contraddistinguono questo torneo. Il campione in carica...🔗 Leggi su Oasport.it

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