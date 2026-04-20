Il tabellone dell’ATP 1000 di Madrid presenta per Jannik Sinner un percorso che, sulla carta, prevede incontri con avversari di alto livello. La prima partita del torneo è programmata per il 20 aprile 2026, e le eventuali sfide successive si delineano in base ai risultati dei match iniziali. Il quadro delle possibili avversarie e avversari si compone di diversi tennisti di rilievo internazionale.

Madrid, 20 aprile 2026 – L’avventura di Jannik Sinner al Masters 1000 di Madrid si apre con un tabellone che, almeno sulla carta, disegna un percorso progressivo ma ricco di possibili incroci di alto livello. Il numero uno del mondo arriva nella capitale spagnola con grandi aspettative e con l’assenza di Carlos Alcaraz che ridisegna gli equilibri. Il torneo (20 aprile-3 maggio) segna il ritorno dell’azzurro dopo un’edizione 2024 interrotta ai quarti per il problema all’anca e lo stop dello scorso anno. Stavolta il cammino parte direttamente dal secondo turno, grazie al bye, contro un qualificato. I possibili avversari di Sinner. Il primo snodo vero potrebbe arrivare già al terzo turno, dove sulla carta si profila un possibile derby con Federico Cinà oppure le alternative Gabriel Diallo e Alex Michelsen.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Jannik Sinner e il tabellone dell’Atp 1000 di Madrid: i possibili avversari

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