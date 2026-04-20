Nel torneo Masters1000 di Madrid, Jannik Sinner si prepara ad affrontare la sua prossima sfida. L’azzurro entrerà in gioco nel secondo turno, previsto tra venerdì 24 e sabato 25 aprile. La sua presenza nel tabellone ha attirato l’attenzione degli appassionati di tennis, che attendono di vedere come si svilupperanno le partite in questa fase del torneo.

Jannik Sinner si appresta ad affrontare una nuova avventura nel Masters1000 di Madrid. L’azzurro inizierà il suo cammino venerdì 24 o sabato 25 aprile dal secondo turno. Lo sfidante sarà un giocatore proveniente dalle qualificazioni, per questo l’altoatesino dovrà attendere quello che accadrà nel tabellone cadetto. Il forfait dato dal britannico Jack Draper, dopo che il tabellone è stato stilato, cambia un po’ le carte in tavola rispetto all’eventuale terzo turno. Sinner, infatti, non entrerà più in rotta di collisione con l’americano Alex Michelsen e i possibili rivali potrebbero essere il canadese Gabriel Diallo, un qualificatolucky loser o Federico Cinà, che quindi non giocherà contro l’americano, ma per l’appunto opposto a un tennista proveniente dalle “quali”.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Il tabellone minato di Jannik Sinner a Madrid: due papabili sfidanti sul cammino

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