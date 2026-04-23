Non aveva perso la vena ironica neanche durante la malattia chiesa affollata per l' ultimo saluto a Luigi Bray

Una chiesa gremita ha accolto l'ultimo saluto a Luigi Bray, deceduto all’età di 52 anni a causa di un tumore. Durante la cerimonia, non sono mancate alcune battute ironiche, anche in presenza della malattia. Presenti alla commemorazione rappresentanti delle istituzioni, tra cui una consigliera regionale e il vicesindaco, entrambi legati alla lista civica con cui Bray si era candidato alle ultime elezioni.