Non aveva perso la vena ironica neanche durante la malattia chiesa affollata per l' ultimo saluto a Luigi Bray
Una chiesa gremita ha accolto l'ultimo saluto a Luigi Bray, deceduto all’età di 52 anni a causa di un tumore. Durante la cerimonia, non sono mancate alcune battute ironiche, anche in presenza della malattia. Presenti alla commemorazione rappresentanti delle istituzioni, tra cui una consigliera regionale e il vicesindaco, entrambi legati alla lista civica con cui Bray si era candidato alle ultime elezioni.
Una chiesa affollata per l'ultimo saluto a Luigi Bray, morto a 52 anni a causa di un tumore. C'erano anche le istituzioni, Francesca Lucchi, consigliera regionale e il vicesindaco Christian Castorri, di “Cesena 2024”, lista con cui si era candidato anche Luigi alle ultime elezioni.C'era anche.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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