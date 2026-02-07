A Mattinata l' ultimo saluto a Luigi Martorelli morto in un incidente stradale | aveva solo 31 anni

A Mattinata si sono svolti oggi i funerali di Luigi Martorelli, il giovane di 31 anni morto in un incidente sulla strada tra Manfredonia e Monte Sant’Angelo il 19 gennaio. La comunità si è stretta intorno alla famiglia, mentre amici e conoscenti hanno ricordato Luigi con parole di affetto. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto grande tra chi lo conosceva.

Le esequie si terranno alle 15.30, nella chiesa Santa Maria della Luce, a Mattinata. Martorelli lascia i genitori, il fratello Alessandro e la fidanzata Donatella L'uomo è deceduto all'ospedale ‘Casa Sollievo della Sofferenza’, dove era giunto in condizioni già disperate (era stato attivato il ‘codice rosso’), dopo alcuni giorni di agonia. Le esequie si terranno alle 15.30, nella chiesa Santa Maria della Luce, a Mattinata. Martorelli lascia i genitori, il fratello Alessandro e la fidanzata Donatella. Il giovane era alla guida della sua auto, una Opel Mokka, quando ha perso il controllo uscendo fuori strada e ribaltandosi nella cunetta, al km 159.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Approfondimenti su Luigi Martorelli

Mercoledì 31 dicembre alle 15 si terranno nella chiesa di San Leonardo Valcellina i funerali di Carmen Benvenuti, deceduta a 54 anni in un incidente stradale tra Vivaro e San Foca.

Si svolgeranno domani nel Duomo di Avellino i funerali di Christian Aufiero, il 31enne vittima di un incidente stradale avvenuto a Gorizia il 15 dicembre scorso.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Luigi Martorelli

Argomenti discussi: La Fiamma Olimpica illumina Milano, il 6 febbraio è gran finale: ecco dove passerà la staffetta; Una mattinata spesa bene tra gli studenti del liceo Giovanni Berchet; Shipping, Transport & Intermodal Forum: cybersecurity, crisi globali e logistica nella mattinata di confronto tra gli operatori del comparto; Serie A: al capolinea l'avventura di Bebeto Bertolini al Verona.

Assisi e Mattinata insieme per l'olio e il turismo sostenibileAssisi in Umbria e Mattinata in Puglia unite per la promozione congiunta di olio extravergine di oliva, agricoltura e turismo sostenibile, attraverso la messa in rete di Unto e FèXtra, festival che si ... ansa.it

FèXtra 2025: la Puglia celebra l’olio extravergine d’oliva a Mattinata, dal 10 al 19 ottobreFoggia, 8 Ottobre 2025. Mattinata si prepara ad accogliere la quinta edizione di FèXtra, la festa dedicata all’olio extravergine d’oliva. Dieci giorni di eventi, tra musica, cultura e natura, ... adnkronos.com

Domani, domenica 8 febbraio, alle ore 15.30, nella Chiesa Santa Maria della Luce di Mattinata, saranno celebrati i funerali di Luigi Martorelli #mattinata #manfredonia #lutto #luigimartorelli #cordoglio facebook