Matteo Salvini torna a parlare degli scontri a Torino durante la manifestazione a favore del centro sociale Askatasuna. Il leader della Lega chiede alla sinistra di assumersi le proprie responsabilità, accusandola di aver favorito le tensioni e gli scontri con i centri sociali. Salvini non usa mezzi termini e invita direttamente chi fa parte della sinistra a fare mea culpa. La polemica si riaccende dopo i disordini di qualche giorno fa, con Salvini che torna a difendere le forze dell’ordine e a criticare chi, a suo avviso, alimenta il caos.

Matteo Salvini torna sugli episodi di guerriglia urbana nati durante la manifestazione a Torino in difesa del centro sociale Askatasuna. “Certa politica, certi intellettuali di sinistra che hanno strizzato l’occhio a questi maledetti dei centri sociali dovrebbero fare il mea culpa e prendere atto del fatto che lì si annida una violenza e un odio nei confronti dello Stato, delle istituzioni e delle divise che è inaccettabile”, ha dichiarato il vicepremier parlando con i giornalisti a un gazebo della Lega a Roma. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Askatasuna, Salvini: “Sinistra che strizza l’occhio ai centri sociali faccia mea culpa”

Approfondimenti su Askatasuna Salvini

Rampelli invita la sinistra a riconoscere le proprie responsabilità e a collaborare nella lotta contro il terrorismo.

Questa mattina, Beatriz Colombo, deputata di Fratelli d’Italia, ha incontrato il questore di Rimini, Morelli, e Laura Casonato, presidente provinciale Uil Polizia, per discutere di sicurezza.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Askatasuna Salvini

Argomenti discussi: Avs in piazza con i violenti di Askatasuna. Centrodestra attacca: È terrorismo rosso. Conte condanna. Mattarella chiama Piantedosi; Condanna per gli scontri, Mattarella: Solidarietà ad agente ferito, Meloni: Colpito lo stato; Corteo Askatasuna a Torino, manifestanti lanciano bombe carta e incendiano cassonetti: cariche della polizia e lacrimogeni. Undici...; Le notizie sulla manifestazione del 31 gennaio a Torino: pomeriggio di guerriglia urbana per Askatasuna.

Askatasuna, Salvini: Sinistra che strizza occhio a centri sociali faccia mea culpa(LaPresse) Matteo Salvini torna sugli episodi di guerriglia urbana nati durante la manifestazione a Torino in difesa del centro sociale ... stream24.ilsole24ore.com

VISTO DA SINISTRA/ La violenza inaccettabile di Askatasuna a Torino ora chiede risposteViolenti scontri a Torino durante la manifestazione contro la chiusura del centro sociale Askatasuna. 31 gli agenti feriti ... ilsussidiario.net

Manifestazione a Torino per Askatasuna, la premier Meloni in visita agli agenti e ai militari feriti. Salvini: “Subito pacchetto sicurezza e tolleranza zero” x.com

Matteo #Salvini: “Delinquenti quelli di Askatasuna: peggio di loro c'è solo chi li difende, coccola, giustifica o protegge. Solidarietà alle donne e agli uomini delle Forze dell'Ordine, avanti tutta con arresti, sgomberi e nuovo pacchetto sicurezza”. - facebook.com facebook