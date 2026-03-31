Rino Gattuso ha dichiarato di essere pronto ad assumersi le responsabilità in caso di fallimento, sottolineando che non ci saranno alibi e che l’obiettivo è diventare più concreti. Si è detto deciso a mantenere alta la testa, consapevole delle sfide che si presentano. Le sue parole arrivano in un momento di tensione, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni della squadra.

Nati per correre, direbbe il Boss Bruce Springsteen. E per soffrire, aggiunge il capopopolo azzurro Rino Gattuso. Ormai non c’è più tempo per girare attorno all’ostacolo: riusciranno i nostri eroi a strappare quel pass per i mondiali che non frequentiamo da troppi anni, già dodici? Vinceranno stasera in casa della Bosnia (20,45 Rai 1, supplementari e rigori in caso di parità)? La garanzia migliore che abbiamo si chiama Rino Gattuso, e forse la faccia che ha fatto vedere in questo periodo e soprattutto le cose che ha detto potrebbero bastare a farci stare tranquilli. Peccato che il calcio sia gioco imprevedibile, che i livelli si siano avvicinati (sia perché siamo peggiorati noi, sia perché sono migliorati gli altri), e insomma le partite non si vincono nelle conferenze stampa della vigilia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Gattuso, coraggio a testa alta. "Nessun alibi, saremo più concreti. Ma se falliremo farò mea culpa”

Articoli correlati

Mea culpa Consar "Serviva più coraggio""Mi dispiace tantissimo per come è andato a finire il terzo set; la colpa è solo nostra".

Leggi anche: Bosnia-Italia, Gattuso: «Domani conterà essere concreti. Il campo? È un alibi, inutile pensare allo stadio»

Una raccolta di contenuti

Discussioni sull' argomento Gattuso e la Bosnia, Non è scontato: le parole a caldo che fanno tremare | Libero Quotidiano.it; Corriere dello Sport: Italia, il sogno è americano: Gattuso a caccia del Mondiale.

Gattuso, coraggio a testa alta. Nessun alibi, saremo più concreti. Ma se falliremo farò mea culpa»Partita decisiva contro la Bosnia alle 20,45, il ct non si nasconde: Non qualificarsi sarebbe una mazzata. In questi mesi abbiamo imparato a fiutare il pericolo. Donnarumma: Ho visto la squadra con ... sport.quotidiano.net