Nodo di Perugia il primo stralcio del si allontana Priorità ma solo dopo progetto completo

La Giunta regionale di centrosinistra ha deciso di rinviare il primo stralcio del progetto Nodo di Perugia, affermando che la priorità spetta a un intervento completo e finanziato in toto. La posizione ufficiale non prevede più passaggi parziali o a tappe, ma si concentra sulla realizzazione di un'opera che includa l'intero progetto. La decisione arriva in seguito a discussioni interne e valutazioni sulla pianificazione complessiva dell'infrastruttura.