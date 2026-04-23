Nodo di Perugia il primo stralcio del si allontana Priorità ma solo dopo progetto completo

Da perugiatoday.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Giunta regionale di centrosinistra ha deciso di rinviare il primo stralcio del progetto Nodo di Perugia, affermando che la priorità spetta a un intervento completo e finanziato in toto. La posizione ufficiale non prevede più passaggi parziali o a tappe, ma si concentra sulla realizzazione di un'opera che includa l'intero progetto. La decisione arriva in seguito a discussioni interne e valutazioni sulla pianificazione complessiva dell'infrastruttura.

No ai Nodi a puntate, no ai Nodini parziali, ma la Giunta regionale di centrosinistra guidata dalla Proietti è interessata a un'opera interamente progettata e interamente finanziata. È quanto emerge dall'interrogazione in Consiglio regionale da parte di Nilo Arcudi, il leader dei civici di.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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