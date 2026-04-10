A Bologna questa sera va in scena la quarta puntata di “Paradise”, il late night show condotto da Pascal Vicedomini e trasmesso su Rai 2. La serata si svolge tra incontri con ospiti come il sindaco e artisti come Guenzi, Bonaga e Fra Giampaolo Cavalli. La città si anima a mezzanotte, offrendo un palcoscenico tra cultura e spettacolo per questa puntata.

Bologna, 10 aprile 2026 — Bologna si accende a mezzanotte tra cultura e spettacolo. È il capoluogo emiliano a fare da scenario alla quarta puntata di “ Paradise ”, il late night show ideato e condotto da Pascal Vicedomini, in onda stasera, venerdì 10 aprile, su Rai 2. Un viaggio televisivo che attraversa linguaggi diversi e che sceglie una delle città più dinamiche del panorama culturale italiano per raccontare storie, idee e volti. Protagonisti della puntata sono personalità provenienti da mondi differenti, a partire dall’attore e cantante Lodo Guenzi (Lo Stato Sociale), dal filosofo Stefano Bonaga, dall’attore e autore Giorgio Comaschi e da Fra Giampaolo Cavalli, direttore dell’Antoniano di Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘Paradise’ arriva a Bologna: ospiti De Pascale con Guenzi, Bonaga e Fra Giampaolo Cavalli

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Paradise, lo show di Pascal Vicedomini arriva a Bologna: tra gli ospiti anche Lodo Guenzi de Lo Stato SocialeL’attore e cantante Lodo Guenzi, il filosofo Stefano Bonaga, l’attore e autore Giorgio Comaschi e il direttore dell’Antoniano di Bologna Frate Giampaolo Cavalli, insieme ... ilmattino.it

Paradise su Rai 2, tra i protagonisti della quarta puntata a Bologna Guenzi, Bonaga, Comaschi e Frate Giampaolo Cavalli x.com

Un mese di distruzione per tornare a condizioni peggiori di quelle di partenza: questo il risultato della tregua di Trump con l’Iran. Israele permettendo, ovviamente. Fare peggio di così era praticamente impossibile. A cura di Francesco Cancellato - facebook.com facebook