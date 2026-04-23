Noale celebra l’81° Anniversario della Liberazione | memoria valori democratici e attenzione alle giovani generazioni

Noale si appresta a commemorare l’81° anniversario della Liberazione con una serie di eventi ufficiali e momenti di riflessione dedicati alla memoria storica e ai principi fondamentali della Repubblica. La città organizza iniziative che coinvolgono istituzioni e cittadini, con particolare attenzione alle giovani generazioni. La commemorazione si svolge nel rispetto delle tradizioni e delle celebrazioni previste per questa ricorrenza.

La Città di Noale si prepara a celebrare l’81° Anniversario della Liberazione con un ricco programma di iniziative istituzionali e momenti di riflessione dedicati alla memoria storica e ai valori fondanti della Repubblica.Sabato 25 aprile 2026 sarà una giornata significativa, non solo per.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Parma celebra l’81° Anniversario della Liberazione: tutti gli appuntamenti per il 25 aprileIn occasione dell’81° Anniversario della Liberazione, la giornata di sabato 25 aprile sarà scandita da una serie di appuntamenti istituzionali e... Leggi anche: Caserta celebra l'81° Anniversario della Liberazione: la cerimonia al Monumento ai Caduti Contenuti e approfondimenti Celebriamo la Liberazione: 81° Anniversario a Massa Marittima con ANPIIl Comune di Massa Marittima celebra l'81 Anniversario della Liberazione con un articolato programma il 25 aprile, inclusa Santa Messa, cerimonia ufficiale e presentazione di un libro sulla Resistenza ... maremmanews.it Provincia Ascoli Piceno, il calendario delle celebrazioni per l'81° anniversario della LiberazioneLa Provincia, insieme al Comune di Ascoli Piceno e l’A.N.P.I. provinciale, hanno definito le iniziative per celebrare l’81° anniversario della Liberazione che, come consuetudine, prevedono l’omaggio a ... picenotime.it