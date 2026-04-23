Il 26 aprile si celebra il quarantesimo anniversario dell’incidente alla centrale nucleare di Chernobyl. In questo periodo, i paesi stanno portando avanti progetti di sviluppo di fonti di energia rinnovabile, mentre le tensioni geopolitiche sono aumentate a causa di conflitti nelle regioni chiave per l’estrazione di petrolio e gas. La giornata ricorda l’incidente di quarant’anni fa e si inserisce in un quadro di cambiamenti nel settore energetico globale.

Ambiente Gianni Silvestrini e Giuseppe Onufrio smontano in un libro l’illusione nucleare come tecnologia in declino e l’insostenibilità fossile. Eolico e solare, la via sicura Ambiente Gianni Silvestrini e Giuseppe Onufrio smontano in un libro l’illusione nucleare come tecnologia in declino e l’insostenibilità fossile. Eolico e solare, la via sicura Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. Il quarantesimo anniversario dell’incidente catastrofico alla centrale di Chernobyl ricorre in un contesto geopolitico aggravato da conflitti in aree strategiche per petrolio e gas.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - No nuke, la rivoluzione rinnovabile è in atto

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