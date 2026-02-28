Inter rivoluzione in atto | anche Thuram potrebbe lasciare

L’Inter sta attraversando un momento di cambiamento dopo l’eliminazione dalla Champions League. Si parla di possibili partenze, tra cui quella di Thuram, mentre la società valuta i risultati ottenuti e le scelte future. La situazione coinvolge vari aspetti della rosa e della gestione della squadra, con l’obiettivo di definire i passi successivi per la stagione in corso.

La recente eliminazione dalla Champions League ha acceso una riflessione centrale sull’Inter: bilanci, gestione della rosa e prospettive per la stagione successiva richiedono scelte mirate per restare competitivi sia in Italia sia in ambito europeo. Pur guardando al possibile trionfo in campionato, la società deve valutare interventi strutturali in organico e strategie di mercato, mantenendo l’equilibrio tra risorse economiche e livello sportivo. La squadra ha mostrato solide performance in campionato, ma l’esito europeo ha evidenziato criticità da affrontare a breve termine. Lo scudetto resta una piattaforma solida per il progetto, tuttavia la dirigenza dovrà intervenire per rinforzare la rosa in chiave internazionale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Thuram potrebbe lasciare l'Inter a fine stagione?In cornice di Monza, una vittoria netta ha assicurato all’Inter l’ingresso tra le quattro forze prime della Coppa Italia.

