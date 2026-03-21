È in atto una rivoluzione radicale in gran parte del mondo Non dove però vige ancora l’ancien règime

In molte parti del mondo si sta verificando un cambiamento profondo, mentre in altri ancora si mantiene un sistema tradizionale. Chi aveva pensato di aver già visto ogni forma di ingiustizia o abuso si trova ora di fronte a nuove realtà che sfidano le vecchie strutture. La situazione attuale mostra come le dinamiche sociali e politiche siano in continua evoluzione, con sviluppi che sorprendono e modificano gli equilibri esistenti.

Chi avesse creduto, anche se solo per poco, di aver visto più o meno tutte le storture che da un pò stanno rendendo ancora più difficile la vita all’ Umanitá rispetto a quanto non lo fosse già prima della pandemia e degli altri eventi negativi, allo stato dovrebbe aver cambiato di parecchio il suo pensiero in merito. Volendo esporre nel modo più esplicito la questione, gli USA, la Russia e la Cina allo stato sono guidate da personaggi che ritengono di poter manovrare a loro esclusiva discrezione persone,cose e situazioni estremamente importanti, perché la Cosa Pubblica che fa capo a loro funzioni adeguatamente. Solo perché al momento sono i... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Articoli correlati

Voteremo una riforma che in gran parte ancora non conosciamoAl referendum sulla giustizia del 22 e del 23 marzo gli elettori voteranno una riforma della magistratura che si conosce solo in parte.

Leggi anche: Biathlon, a Oslo l’epilogo della Coppa del Mondo. Per l’Italia maschile vige il “codice 0-3-3”

Approfondimenti e contenuti su È in atto una rivoluzione radicale in...

Temi più discussi: Presentazione del Rapporto L’Italia nell’era dell’IA. Crescita, sfide e prospettive di una rivoluzione in corso. Introduce Ascani. Interviene Floridi; Intelligenza artificiale e giornalismo: la vera rivoluzione è in atto - Heraldo; Verso EU Inc. Non è una rivoluzione, ma finalmente la Commissione ha mostrato coraggio; GIOTTO E SAN FRANCESCO.

Diabete di tipo 2 e controllo glicemico. Rivoluzione in attoCirca 63 milioni di persone nel mondo ricorrono all’insulina per gestire il diabete di tipo 2, ma solo il 18%-30% ... quotidiano.net

Verità e giustizia, la rivoluzione gentile di don Ciotti: «Il silenzio è complicità»1.117 i nomi letti dal palco di Torino. Il monito del fondatore di Libera: «La nostra Costituzione non resti scritta solo su carta, ma diventi carne viva» ... corrieredellacalabria.it

Buongiorno una info per la rottamazione quater in atto Ipotizziamo cartella da 10k di tributo, sanzione 3k intessi 1k, tot 14k Rottamata e pagata fino alla rata 10. Poi decaduto per mancato pagamento (pagato 6k) Cosa succede ora Richiedono la differenza di facebook

Alberobello omaggia Giuseppe Girolamo: morì per salvare naufraghi. «Atto eroico che parla alle coscienze» - News x.com