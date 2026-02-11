Effetto Trump su Cuba | L’Avana avvisa le compagnie aeree niente carburante Air Canada sospende i voli

Il governo cubano ha annunciato che in nove aeroporti dell’isola non ci sarà carburante disponibile, tra cui quello di José Martí a L’Avana. La notizia ha portato subito a sospensioni di voli, come nel caso di Air Canada. Le compagnie aeree devono ora riorganizzarsi, mentre le autorità cubane cercano di far fronte alle conseguenze di questa decisione. La misura arriva dopo le tensioni legate alle sanzioni e alle restrizioni imposte dagli Stati Uniti, effetti dell’ultima fase di politica americana nei confronti di Cuba.

L’annuncio era stato dato domenica sera: il governo di Cuba ha emanato un avviso rivolto alle compagnie aeree e ai piloti per informare che il carburante non sarà disponibile in nove aeroporti dell’isola, tra cui l’aeroporto internazionale José Martí dell’Avana. Una misura attiva a partire da martedì 10 febbraio e valida fino all’11 marzo. Prima conseguenza: Air Canada ha annunciato la sospensione dei voli. Più flessibili le compagnie americane come Delta Air Lines e Southwest; la prima non ha evidenziato problemi, la seconda ha comunicato che i suoi aerei diretti a Cuba avrebbero trasportato carburante sufficiente anche per affrontare la rotta di ritorno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

