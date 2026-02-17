Nelle foto di Giampaolo Sgura posa con pelle luminosa makeup leggerissimo e un caschetto messy Niente filtri niente eccessi solo carattere e presenza
Kasia Smutniak si mostra senza filtri a quarantasei anni, con la pelle luminosa e un trucco minimale. Giampaolo Sgura ha catturato questa immagine, mettendo in risalto la naturalezza dell’attrice con un caschetto messy e un’atmosfera autentica. La foto, scattata in un set professionale, mette in evidenza la forza di chi sceglie di mostrarsi senza artifici.
C 'è qualcosa di profondamente rassicurante (e insieme potentissimo) nel vedere Kasia Smutniak a quarantasei anni così com'è. Negli scatti di Giampaolo Sgura per la nuova campagna della maison di gioielli Garatti, compie un gesto che oggi suona quasi sovversivo. Non ritoccarsi l'anima dal volto. In un tempo in cui tutto viene filtrato, levigato, addolcito fino a diventare irriconoscibile, lei sceglie di restare e di abitare le sue ombre e la sua luce. Sin da inizio carriera, la sua è una bellezza che vede il tempo come un alleato, non un nemico.
