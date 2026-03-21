Pensioni se non fai domanda per l'Ape sociale entro il 31 marzo 2026 rischi di essere escluso

Le persone interessate all'Ape sociale devono presentare la domanda entro il 31 marzo 2026 per poter accedere alla pensione anticipata. Sono previste altre scadenze a luglio e a novembre, che riguardano le successive richieste. Chi non farà domanda entro queste date rischia di perdere la possibilità di usufruire dell'Ape sociale. Le tempistiche sono obbligatorie e devono essere rispettate per evitare esclusioni.

Le richieste per l'Ape sociale 2026 hanno più scadenze: la prima arriva il 31 marzo, le altre due saranno a luglio e a novembre. Il problema è che i fondi a disposizione hanno un limite. Più si aspetta, quindi, più aumentano le probabilità di rimanere esclusi dalla misura di anticipo della pensione. Chiunque maturi i requisiti nel 2026, anche se non li ha ancora raggiunti, può fare domanda. Ecco come. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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