Nicolò Turco ha condiviso alcune riflessioni sulla sua esperienza alla Juventus, spiegando di considerare il club come una seconda famiglia e manifestando un certo rimpianto per averla lasciata. Ha anche menzionato il suo rapporto con Kenan Yildiz, affermando che all'inizio il giocatore era timido, ma successivamente si è aperto. Le sue parole forniscono un quadro diretto del suo percorso nel club e dei rapporti con i compagni.

di Angelo Ciarletta Nicolò Turco ha parlato della sua esperienza alla Juventus, raccontando anche un retroscena su Kenan Yildiz. Vediamo che cosa ha detto. Nicolò Turco, ex talento della Juventus Next Gen, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport. Di seguito le sue dichiarazioni. CONTINASSA JUVE LIVE Nicolò Turco, ma cosa ci fa lei in Serie D a 22 anni? Fino a pochissimo tempo fa era considerato uno dei talenti più brillanti d’Europa. «È stata una decisione presa perché in estate ho faticato a trovare il progetto giusto. Ho scelto Tortona perché il Derthona aveva tanta stima di me. Avevo bisogno di essere un po’ apprezzato». Cosa è andato storto in estate? «Ho trascorso qualche giorno alle Dolomiti Bellunesi, poi al Cosenza e infine alla Triestina, dove stavo per firmare.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Nicolò Turco rivela: «La Juve è una seconda famiglia, ho il rimpianto di averla lasciata. Yildiz? All’inizio era timido ma poi…»

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Tra Next Gen e il primo Yildiz: le parole dell'ex Juve Nicolò Turco x.com