Nico Gonzalez Atletico Madrid | sì alla conferma ma solo con lo sconto previsti nuovi contatti con la Juventus

L’attaccante ha convinto l’Atletico Madrid con le sue recenti prestazioni in Spagna e la società spagnola ha deciso di proporre un rinnovo di contratto, ma solo a condizione di ottenere uno sconto sull’ingaggio. Sono previsti nuovi incontri tra i rappresentanti dell’Atletico e la Juventus, che ha mostrato interesse per il giocatore. La trattativa tra le parti si sta sviluppando in queste ore.

di Luca Fioretti Nico Gonzalez Juve, le grandi prestazioni in Spagna spingono l’Atletico Madrid a chiedere un importante sconto direttamente alla dirigenza. Nico Gonzalez si è reso protagonista di una serata magica durante l’ultima partita disputata con l’ Atletico Madrid. Ieri sera, scendendo sul campo dell’Elche, il giocatore ha trascinato i compagni mettendo a segno ben 2 reti. Questa straordinaria doppietta ha riacceso un grandissimo entusiasmo attorno al suo profilo, confermando le ottime sensazioni percepite in terra iberica. L’ambiente spagnolo apprezza le doti tecniche del ragazzo, capace di cambiare volto alle sfide e di integrarsi alla perfezione nei meccanismi tattici richiesti da Diego Simeone.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nico Gonzalez Atletico Madrid: sì alla conferma ma solo con lo sconto, previsti nuovi contatti con la Juventus NICO GONZALEZ show, doppietta da CHAMPIONS: Atletico Madrid-Real Sociedad 3-2 | La Liga | DAZN Notizie correlate Nico Gonzalez Juventus: l’Atletico Madrid chiede uno sconto ma spunta un’altra ipotesi per il futuro dell’argentino. Di cosa si trattadi Redazione JuventusNews24Nico Gonzalez Juventus: l’Atletico Madrid chiede uno sconto per il suo acquisto ma spunta un’altra ipotesi clamorosa per... Juventus, torna Nico Gonzalez: l’Atletico Madrid non lo riscattaL’avventura di Nico Gonzalez all’Atletico Madrid sembra destinata a concludersi senza il lieto fine sperato dai “Colchoneros”. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Nico Gonzalez gioca e segna una doppietta con l'Atletico Madrid: quanto manca per il riscatto dalla Juventus; Occhio Juve, stasera possono svanire i 32 milioni di Nico Gonzalez: ecco perché; Dalla rottura con Tudor al prestito all’Atletico Madrid: quanto potrebbe incassare la Juve dal riscatto di Nico Gonzalez; Quando scatta il riscatto di Nico Gonzalez all'Atletico Madrid e quanto può guadagnare la Juventus: cifre e dettagli dell'affare. Nico Gonzalez gioca e segna una doppietta con l'Atletico Madrid: quanto manca per il riscatto dalla JuventusL'argentino protagonista con la maglia dei Colchoneros nel turno infrasettimanale in casa dell’Elche: doppietta per l’ex Juventus, impreziosita da un eurogoal. msn.com Nico Gonzalez brilla: doppietta e futuro in bilico sul riscatto, Bayern su VlahovicNico Gonzalez brilla: doppietta e futuro in bilico sul riscatto Sconfitta amara per l’Atletico Madrid, battuto 3-2 sul campo dell’Elche. Nonostante il risultato negativo, la ... tuttojuve.com L’Atletico vuole #NicoGonzalez Ma solo a queste condizioni - facebook.com facebook Nico Gonzalez super con l'Atletico: doppietta nel ko contro l'Elche, la Juventus osserva in vista del possibile riscatto x.com