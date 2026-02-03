Marc Marquez e i test della MotoGP | Questa mattina ho detto allo staff Ducati | non sono pronto

Marc Marquez ha fatto sapere di non sentirsi ancora pronto durante i test a Sepang. Questa mattina, lo spagnolo ha detto allo staff Ducati di non essere al massimo della forma, lasciando capire che ci vorrà ancora tempo prima di tornare in pista al 100%. Le sue parole sorprendono, visto che l’obiettivo era testare la moto e prepararsi per la stagione.

Marc Marquez ha spiegato le sue sensazioni dopo essere salito in moto durante i test a Sepang: "Questa mattina ho detto allo staff Ducati: non sono pronto".🔗 Leggi su Fanpage.it

Dopo la presentazione a Madonna di Campiglio, Ducati e Marc Marquez sono vicini a definire il rinnovo di contratto.

Questa mattina a Sepang, i piloti sono tornati in pista per i test ufficiali.

