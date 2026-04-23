Niagara sotto il ghiaccio | i 35 scatti che incantano il mondo

Un concorso fotografico ha premiato le immagini più belle delle Cascate del Niagara ghiacciate. La competizione, chiamata Frozen Falls, ha ricevuto numerose foto che mostrano il paesaggio durante la stagione invernale. Le immagini selezionate sono state esposte e premiate da Niagara Parks, l’ente che gestisce l’area. Tra le fotografie premiate ci sono 35 scatti che catturano la bellezza del ghiaccio e dell’acqua in un momento di particolare suggestione.

? Cosa sapere Niagara Parks premia i migliori scatti fotografici del concorso Frozen Falls alle Cascate.. Mytny Photography vince il primo posto documentando il fenomeno del ghiaccio a Niagara.. Trentacinque scatti fotografici celebrano il potere del gelo alle Cascate di Niagara, premiando i migliori talenti coinvolti nel concorso sociale organizzato da Niagara Parks durante questa stagione invernale. La trasformazione radicale del paesaggio naturale ha offerto agli appassionati di contenuti digitali l’opportunità di documentare un fenomeno raro e suggestivo. Il contest, lanciato da Niagara Parks proprio in un periodo caratterizzato da condizioni climatiche particolarmente rigide, ha trasformato le cascate in un palcoscenico per la fotografia d’autore.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Niagara sotto il ghiaccio: i 35 scatti che incantano il mondo Cascate del Niagara ghiacciate Notizie correlate Leggi anche: NASA, gli scatti delle missione Artemis II che incantano Dall’antico Egitto al Devil Sunrise: 71 scatti che stupiscono il mondoUna raccolta di 71 scatti fotografici sta catturando l’attenzione globale, offrendo prospettive visive inedite su fenomeni naturali, reperti storici... Aggiornamenti e dibattiti Niagara sotto zero: le cascate si trasformano in un gigante di ghiaccio (Video)1 Febbraio 2026 - Un paesaggio quasi irreale sta prendendo forma al confine tra Canada e Stati Uniti. Le Cascate del Niagara, tra le più celebri al mondo, in queste settimane stanno offrendo uno ... ilmeteo.it Niagara congelate: il gelo estremo trasforma le cascate in una cattedrale di ghiaccioAl confine tra il Canada e gli Stati Uniti, le Cascate del Niagara stanno offrendo in queste settimane uno spettacolo tanto raro quanto suggestivo. L’ondata di freddo estremo e le abbondanti nevicate ... video.corriere.it